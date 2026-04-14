Memória | 15-04-2026 00:02
Fernando Pereira
MEMÓRIA
Faleceu a 15 de Abril de 2014 com 69 anos
Natural de Alpiarça, foi fundador da Associação de Ciclismo de Santarém. Desempenhou funções na estrutura organizativa da Volta a Portugal, nomeadamente ao nível da marcação dos trajectos e da sinalização da prova. Apesar da sua paixão pelo ciclismo nunca foi praticante da modalidade.
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