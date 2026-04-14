Memória | 15-04-2026 00:02
João Salvador
MEMÓRIA
Faleceu a 15 de Abril de 2019 com 89 anos
Empresário da construção civil, natural de Tomar. A empresa com o seu nome chegou a empregar meio milhar de trabalhadores, mas, em 2009, não resistiu à crise e entrou em insolvência.
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