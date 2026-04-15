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Memória | 16-04-2026 00:02

Maria Josefa Morais Soares

Maria Josefa Morais Soares
MEMÓRIA
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Faleceu a 16 de Abril de 2020 com 75 anos

Licenciada em Filosofia, foi docente daquela disciplina em várias escolas, incluindo na Escola Secundária de Sacavém e, mais tarde, na Escola Secundária Gago Coutinho, em Alverca, cidade onde residia. Em 2008, já reformada, passou a integrar a Universidade Sénior de Vila Franca de Xira, onde leccionou filosofia e psicologia.

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