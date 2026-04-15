Maria Josefa Morais Soares

Licenciada em Filosofia, foi docente daquela disciplina em várias escolas, incluindo na Escola Secundária de Sacavém e, mais tarde, na Escola Secundária Gago Coutinho, em Alverca, cidade onde residia. Em 2008, já reformada, passou a integrar a Universidade Sénior de Vila Franca de Xira, onde leccionou filosofia e psicologia.