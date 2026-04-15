Memória | 16-04-2026 00:02
Maria Josefa Morais Soares
MEMÓRIA
Faleceu a 16 de Abril de 2020 com 75 anos
Licenciada em Filosofia, foi docente daquela disciplina em várias escolas, incluindo na Escola Secundária de Sacavém e, mais tarde, na Escola Secundária Gago Coutinho, em Alverca, cidade onde residia. Em 2008, já reformada, passou a integrar a Universidade Sénior de Vila Franca de Xira, onde leccionou filosofia e psicologia.
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