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Memória | 19-04-2026 00:02

Joaquim Rodrigues Bicho

Joaquim Rodrigues Bicho
MEMÓRIA
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Faleceu a 19 de Abril de 2015 com 89 anos

Fez toda a sua vida profissional na extinta Fábrica de Fiação de Tecidos em Torres Novas. Começou como operário e reformou-se como administrador. Interessado pela cidade, estudioso e auto-didacta, escreveu uma dezena de livros sobre a mesma e sobre as suas gentes. Em 2007 foi distinguido por O MIRANTE como Prémio Personalidade do Ano - Vida. Foi também vice-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Torres Novas e tem uma rua com o seu nome. Foi director do jornal O Almonda, propriedade da Igreja Católica.

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