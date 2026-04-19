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Memória | 20-04-2026 00:02

Helder Travado

Helder Travado
MEMÓRIA
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Faleceu a 20 de Abril de 2017 com 90 anos

Hélder Travado foi o primeiro presidente da comissão administrativa que geriu o município do Cartaxo após a revolução de 25 de Abril de 1974. Foi também vereador na Câmara do Cartaxo, eleito pela CDU, entre 1989 e 1996. Natural do Cartaxo, licenciou-se em Geografia e foi professor em Santarém, Alpiarça e Cartaxo.

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