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Memória | 24-04-2026 00:02

Hernâni José Cantos Lopes da Costa

Hernâni José Cantos Lopes da Costa
MEMÓRIA
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Faleceu a 24 de Abril de 2012 com 88 anos

Era proprietário da coudelaria Lopes da Costa. Foi presidente da câmara municipal da Chamusca nos anos sessenta do século XX. Era considerado um homem bom que ajudou algumas famílias pobres da região nos tempos do antigo regime. Habitava na Freguesia de Ulme, Chamusca.

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