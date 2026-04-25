João António

Cidadão da Chamusca que dedicou a vida ao desporto e ao associativismo. Jogou futebol em vários clubes da região ribatejana, tendo-se destacado na União Desportiva da Chamusca nos anos em que o clube lutava com os melhores a nível distrital. João Manuel do Rosário António, foi atleta e dirigente do Juventude Clube de Ulme, localidade de onde era natural. Em Ulme fez também parte da direcção da Sociedade Recreativa Ulmense e foi tesoureiro da junta de freguesia local durante dois mandatos.