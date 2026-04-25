Memória | 26-04-2026 00:02
João António
MEMÓRIA
Faleceu a 26 de Abril de 2025 aos 49 Anos
Cidadão da Chamusca que dedicou a vida ao desporto e ao associativismo. Jogou futebol em vários clubes da região ribatejana, tendo-se destacado na União Desportiva da Chamusca nos anos em que o clube lutava com os melhores a nível distrital. João Manuel do Rosário António, foi atleta e dirigente do Juventude Clube de Ulme, localidade de onde era natural. Em Ulme fez também parte da direcção da Sociedade Recreativa Ulmense e foi tesoureiro da junta de freguesia local durante dois mandatos.
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