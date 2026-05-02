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Memória | 03-05-2026 00:03

Ramiro Marques

Ramiro Marques
MEMÓRIA
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Faleceu dia 3 de Maio de 2023 com 68 anos

Ramiro Marques vivia no Entroncamento, era professor do Politécnico de Santarém e foi sempre uma referência como cidadão docente, investigador e autor, tendo sido durante algum tempo colaborador regular de O MIRANTE.

Foi professor do ensino secundário de 1974 a 1986, tendo começado a dar aulas no ensino superior ainda em 1986 até 2020, quando se reformou. Editou cerca de três dezenas de livros na área da educação e vários romances, o primeiro dos quais, "Um Encontro Inesperado", em Junho de 2002.

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