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Memória | 05-05-2026 00:03

Gabriel Duarte

Gabriel Duarte
MEMÓRIA
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Faleceu a 5 de Maio de 2016 com 64 anos

Foi fundador e era, na altura do seu falecimento, vice-presidente da Associação 20 Kms de Almeirim e director da prova de atletismo com o mesmo nome que o clube organiza anualmente. Foi funcionário das Finanças e autarca, tendo sido durante doze anos, nos mandatos do Presidente Alfredo Calado, vereador do Desporto e da Educação na Câmara de Almeirim. Fez mais dois mandatos sem qualquer pelouro atribuído.

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