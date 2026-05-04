Memória | 05-05-2026 00:03
Severiano Falcão
MEMÓRIA
Faleceu a 5 de Maio de 2004 com 81 anos
Foi dirigente nacional do Partido Comunista Português. Faleceu em sua casa em Alhandra, sua terra natal. Trabalhou como marceneiro e mais tarde medidor orçamentista. Esteve preso vários anos por questões políticas. Após o 25 de Abril foi Presidente da Câmara Municipal de Loures, de Janeiro de 1980 a Novembro de 1990.
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