Manuel Lousada, era natural de Santarém, cidade onde faleceu. Foi árbitro nacional e internacional. Arbitrou o seu primeiro jogo na primeira divisão em 1953 e deixou de arbitrar em 1969 por ter atingido o limite de idade. Recebeu insígnias da FIFA em 1967. Recebeu em vida várias distinções, nomeadamente a medalha de bons serviços desportivos da Comissão Central de Árbitros e da Secretaria de Estado da Juventude e Desporto, a Medalha de Ouro ao Mérito da Federação Portuguesa de Futebol e a placa de Bons Serviços e Mérito atribuída pela Câmara de Santarém.