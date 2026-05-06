Memória | 07-05-2026 00:03
Manuel Lousada
MEMÓRIA
Faleceu a 7 de Maio de 2011 com 91 anos
Manuel Lousada, era natural de Santarém, cidade onde faleceu. Foi árbitro nacional e internacional. Arbitrou o seu primeiro jogo na primeira divisão em 1953 e deixou de arbitrar em 1969 por ter atingido o limite de idade. Recebeu insígnias da FIFA em 1967. Recebeu em vida várias distinções, nomeadamente a medalha de bons serviços desportivos da Comissão Central de Árbitros e da Secretaria de Estado da Juventude e Desporto, a Medalha de Ouro ao Mérito da Federação Portuguesa de Futebol e a placa de Bons Serviços e Mérito atribuída pela Câmara de Santarém.
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