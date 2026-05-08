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Memória | 09-05-2026 00:03

Armando Baptista-Bastos

Armando Baptista-Bastos
MEMÓRIA
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Faleceu a 9 de Maio de 2017 com 83 anos

Jornalista e escritor. Tinha uma casa de férias Constância e conhecia bem a região. Escreveu algumas crónicas para O MIRANTE, publicadas em edições especiais, salientando essa ligação e o amor pela escrita e pelo jornalismo em particular. Costumava dizer que tinha um “ofício urbano: perfilar palavras com razoável dose gramatical”.

Trabalhou nos jornais A República, O Século e Diário Popular, entre muitos outros órgãos de comunicação social. Foi um dos fundadores do semanário O Ponto onde fez história com as suas entrevistas. Tinha grande simpatia pela imprensa regional. Na televisão também deixou a sua marca com o seu programa de entrevistas "Conversas Secretas", onde cunhou a célebre pergunta: "Onde é que você estava quando foi o 25 de Abril?".

É autor de dezenas de livros entre a ficção, o conto e a crónica. “O Secreto Adeus” (1963), “Cão Velho entre Flores” (1974), “A Colina de Cristal” (2000), “No Interior da Tua Ausência” e Viagem de um Pai e de um Filho pelas Ruas da Amargura” (2008) são alguns dos títulos mais conhecidos.

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