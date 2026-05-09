Memória | 10-05-2026 00:03
João José Samouco da Fonseca
MEMÓRIA
Faleceu a 10 de Maio de 2020 com 87 anos
Natural da Chamusca, foi um estudioso da história da sua terra. Foi também autor e encenados de espectáculos de teatro de revista. Entre as mais conhecidas, que chegaram a ter representação em Lisboa, estão, “Na Cepa Torta” e “Salsifré”. Editou, durante alguns anos, a revista “Chamusca Ilustrada” e na primeira edição de O MIRANTE, em Novembro de 1987, escreveu uma “Breve história do jornalismo chamusquense”. A Câmara Municipal da Chamusca, presidida por Sérgio Carrinho, publicou vários livros da sua autoria e em 2009, deu o seu nome a uma rua.
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