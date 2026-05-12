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Memória | 13-05-2026 00:03

Alexandrina “Xana” Baptista

Alexandrina “Xana” Baptista
MEMÓRIA
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Faleceu a 13 de Maio de 2016, com 58 anos

Alexandrina Baptista, conhecida por Xana Baptista, solteira e sem filhos foi uma mulher que dedicou a sua vida ao teatro e ao associativismo. Era muito conhecida na cidade de Santarém pela sua intervenção cívica e cultural. Era também jornalista, tendo colaborado ao longo dos anos com diversos órgãos de comunicação social da região e nacionais. Era considerada generosa, amiga do seu amigo, frontal e temperamental, nomeadamente quando defendia as suas ideias e projectos. Tinha grande aceitação junto das crianças, às quais dedicava grande parte do seu trabalho enquanto encenadora, actriz e animadora. Foi dirigente das associações Cena Aberta e Terras do Tejo.

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