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Memória | 16-05-2026 00:03

Manuel Rafael dos Santos

Manuel Rafael dos Santos
MEMÓRIA
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Faleceu a 16 de Maio de 2015 com 109 anos

Era, na altura do seu falecimento o homem mais velho de Portugal. Tinha 109 anos feitos a 23 de Dezembro de 2014. Manuel Rafael dos Santos era natural da aldeia de Roda Grande, freguesia de Asseiceira, Tomar, e residia na vizinha aldeia do Grou. Foi agricultor toda a vida e na festa do seu último aniversário estava bem disposto. O seu maior problema era a surdez. Não tomava qualquer medicação e vivia sozinho em sua casa, sendo acompanhado por uma filha, Maria da Conceição, que morava perto de si. O seu declínio em termos de saúde começou dois meses antes da sua morte, em Março de 2015, quando foi submetido a uma cirurgia na sequência de uma queda. A partir dessa altura começou a ter problemas de saúde que se foram agravando e passou a residir num lar, situação que sempre tinha posto de parte. Morreu no hospital de Abrantes.

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