uma parceria com o Jornal Expresso
18/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Memória | 18-05-2026 00:03

Elza Chambel

Elza Chambel
MEMÓRIA
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Faleceu a 18 de Maio de 2015 com 78 anos

Residia em Santarém e era presidente do Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado desde a sua fundação, em 2006. Durante grande parte da vida esteve ligada à Segurança Social em Santarém e Lisboa, depois de ter desempenhado funções como notária em Aljezur, Barrancos, Marvão e Entroncamento. Foi a primeira mulher chefe de divisão em Portugal e chegou a lugares de topo na estrutura da Segurança Social, como directora distrital de Santarém e da Região de Lisboa e Vale do Tejo. Formou-se em Direito pela Universidade de Coimbra em 1960, numa altura em que poucas eram as mulheres no curso. Militante do Partido Socialista desde 1974, foi a primeira presidente da Junta de Freguesia de São Salvador, em Santarém, eleita democraticamente. Foi também Coordenadora Nacional do Ano Europeu do Voluntariado, em 2011. No ano seguinte, o Presidente da República, Cavaco Silva, nomeou-a Comendadora da Ordem de Mérito.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1770
    13-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1770
    13-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1770
    13-05-2026
    Capa Vale Tejo
    13-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região