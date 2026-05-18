Memória | 19-05-2026 00:03
Artur Jacinto
MEMÓRIA
Faleceu a 19 de Maio de 2017 com 74 anos
Foi vereador na Câmara Municipal da Chamusca e Presidente da Junta de Freguesia do Pinheiro Grande. Artur Jacinto, foi encontrado morto na manhã de sexta-feira, 19 de Maio 2017, na sua casa no Pinheiro Grande. Pessoa muito activa ao longo da vida, ficou bastante debilitado quatro anos antes de falecer devido a dois Acidentes Vasculares Cerebrais, mas mantinha-se ocupado. Na altura do falecimento, estava a preparar com o ex-presidente da Câmara da Chamusca, Sérgio Carrinho, uma exposição sobre factos históricos da freguesia do Pinheiro Grande.
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