Memória | 25-05-2026 00:03
Ludovino Bacatum
MEMÓRIA
Faleceu a 25 de Maio de 2004 com 71 anos
Bandarilheiro e Peão de Brega, natural de Alhandra, concelho de Vila Franca de Xira, Ludovino Bacatum tirou a alternativa em 1957 no Campo Pequeno e teve como padrinho Augusto Gomes Júnior. Acompanhou o cavaleiro tauromáquico David Ribeiro Teles e os seus filhos durante mais de 40 anos. Actuou nas principais praças de toiros do mundo. Despediu-se das arenas em 1997 no Campo Pequeno.
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