Memória | 26-05-2026 00:03
Manuel Sousa Casimiro
MEMÓRIA
Faleceu a 26 de Maio de 2008 com 52 anos
Foi um dos fundadores da Rádio Antena Livre (RAL) de Abrantes e um dos principais dinamizadores do Movimento das Rádios Livres que levou à legalização das rádios locais em Portugal, em finais dos anos oitenta. Foi vítima de um acidente de viação.
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