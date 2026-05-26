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Memória | 27-05-2026 00:03

Luís Boavida

Luís Boavida
MEMÓRIA
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Faleceu a 27 Maio 2018, com 56 anos

Foi o candidato do PSD à Câmara de Tomar nas eleições autárquicas de 2017, um desejo que acalentava há vários anos, mas viu-se obrigado a desistir depois de lhe ter sido diagnosticado um cancro. Criou uma fundação com o seu nome a pensar que poderia ajudar as pessoas mais carenciadas e doentes. Desde muito jovem ligado ao associativismo, abraçou diversos projectos. Foi um dos fundadores da Escola de Futebol de Tomar e era dirigente do CIRE (Centro de Integração e Reabilitação de Tomar); da Misericórdia de Tomar; do Lar de São José; dos Forcados Amadores de Tomar; da Associação dos Antigos Alunos do Liceu de Tomar e do Sporting de Tomar, entre outros. Era licenciado em Administração e Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa e era técnico superior na câmara municipal de Tomar.

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