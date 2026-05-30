Memória | 31-05-2026 00:03
José Clemente Pereira
MEMÓRIA
Faleceu a 31 de Maio de 2025 com 93 anos
Nicolau, em Santarém. Em Março de 2018, foi homenageado pela Câmara Municipal de Santarém e pela União de Freguesias da Cidade de Santarém, tendo o seu nome sido atribuído a uma das ruas da cidade.
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