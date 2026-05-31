Memória | 01-06-2026 00:03
Manuel Fanha Vieira
MEMÓRIA
Morreu no dia 1 de Junho de 2019, com 84 anos
Foi Provedor da Santa Casa da Misericórdia do Entroncamento, entre 2001 e 2016 e presidente da câmara municipal do Entroncamento, de 1982 a 1985. Manuel Fanha Vieira nasceu no Entroncamento a 20 de Junho de 1934. Os pais eram da vizinha localidade de Meia-Via e ele foi o mais novo de cinco irmãos. Trabalhou em contabilidade, actividade que abandonou quando foi eleito Provedor.
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