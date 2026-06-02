Memória | 03-06-2026 00:03
Luís Cid
MEMÓRIA
Morreu dia 3 de Junho de 2025 com 53 anos
Doutor em Ciências do Desporto, Luís Filipe Cid Serra foi professor coordenador na Escola Superior de Desporto de Rio Maior, onde assumiu também os cargos de subdirector, entre 2015 e 2018, e director entre 2018 e 2022. Ao longo de 20 anos de serviço, destacou-se pelo seu compromisso exemplar, sobretudo na área da Psicologia do Desporto.
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