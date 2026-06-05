Memória | 06-06-2026 00:03
João Nunes
Faleceu a 6 de Junho de 2005 com 55 anos
Natural de Coruche e ligado ao associativismo, João Nunes era dirigente da Associação de Futebol de Santarém na altura do seu falecimento. Antes tinha sido dirigente de “O Coruchense” entre 1996 e 1999. Foi presidente do Ateneu Comercial Artístico Coruchense.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1773
03-06-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1773
03-06-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1773
03-06-2026
Capa Vale Tejo
03-06-2026
Especiais de O MIRANTE
22-04-2026
Revista Saúde e Bem Estar
25-02-2026
Edição Retrospectiva 2025
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região