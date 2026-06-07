Memória | 08-06-2026 00:03
Manuel António Fernandes
MEMÓRIA
O Mirante
Faleceu a 8 de Junho de 2007 com 86 anos
Foi ordenado padre a 9 de Janeiro de 1944, em Vila Viçosa e nomeado pároco no Couço, concelho de Coruche, tendo sido nomeado director espiritual do seminário de Évora em 1955, e beneficiado da Basílica Metropolitana de Évora, em 1957. No mesmo ano foi nomeado pároco de Benavente, cargo que exerceu até 1967. Foi também, juntamente com o Dr. António Gabriel Ferreira Lourenço, o obreiro do Colégio Nossa Senhora da Paz naquela localidade.
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