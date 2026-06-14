Memória | 15-06-2026 00:03
Manuel dos Santos Machado
MEMÓRIA
Faleceu em 15 de Junho de 2013 aos 79 anos
Advogado, foi presidente da Câmara Municipal de Tomar de 1973 a 1974 e Governador Civil de Leiria durante cerca de mês e meio, antes do 25 de Abril de 1974. Depois da Revolução dos Cravos foi eurodeputado pelo CDS e vogal e secretário-geral do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH). Era, desde 2009, membro da Comissão Nacional de Eleições.
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