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Memória | 17-06-2026 00:03

João Rui de Sousa

João Rui de Sousa
MEMÓRIA
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Faleceu a 17 de Junho de 2022 com 94 anos

Poeta, ensaísta e crítico literário. Era um dos últimos sobreviventes de uma geração de escritores de grande relevância poética como António Ramos Rosa, Herberto Hélder, Jorge de Sena, Eugénio de Andrade e Egito Gonçalves, entre muitos outros. As cartas com os seus contemporâneos, e um vasto espólio ensaístico, foram doados pelo próprio, em 2011, à Biblioteca Nacional. João Rui de Sousa editou com a chancela de O MIRANTE um dos seus títulos mais significativos (Obstinação do Corpo, em 1996) mas a sua Obra começou a ser publicada em 1966. Era formado em Agronomia e licenciado em Ciências Histórico-Filosóficas. Estreou-se nas letras na revista Cassiopeia (1955) – de que foi um dos fundadores, com António Ramos Rosa, José Terra, José Bento e António Carlos.

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