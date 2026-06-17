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Memória | 18-06-2026 00:03

José Luís Pio Abreu

José Luís Pio Abreu
MEMÓRIA
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Faleceu a 18 de Junho de 2025 com 81 anos

Nasceu em Santarém, em 1944 e foi psiquiatra no Hospital da Universidade de Coimbra e professor associado da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Ao longo da sua vida publicou livros ligados à psiquiatria, disponíveis editora Leya, nomeadamente “Quem Nos Faz Como Somos”, publicado em 2007, “Como Tornar-se Doente Mental”, em 2009, “Estranho Quotidiano”, em 2010, “A Queda dos Machos”, em 2019, e a “Pequena História da Psiquiatria”, em 2021. Foi presidente da Sociedade Portuguesa de Psicodrama (SPP) e era, desde 2014, membro do Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa. Pio Abreu foi homenageado pelo seu percurso enquanto médico psiquiatra no XVII Congresso Nacional de Psiquiatria, em 2023.

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