Memória | 24-06-2026 00:03
Manuel Rufino
MEMÓRIA
Faleceu dia 24 de Junho com 76 anos.
Foi comandante dos Bombeiros Voluntários da Chamusca durante várias décadas, tendo estado ao serviço da corporação quase meio século, mais precisamente durante 47 anos. Como comandante, fica na memória a sua acção, bem como de todos os elementos da corporação, durante os grandes incêndios que destruíram uma grande parte da área florestal do concelho da Chamusca, em 2003. Manuel Rufino, que também exerceu funções como Comandante Operacional de Zona e Coordenador
Aéreo, era um homem de poucas palavras, mas reconhecido pela sua integridade e espírito de missão.
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