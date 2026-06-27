uma parceria com o Jornal Expresso
28/06/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Memória | 28-06-2026 00:03

Manuel Piranga

Manuel Piranga
MEMÓRIA
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Faleceu dia 28 de Junho de 2020, com 87 anos.

Foi presidente da Assembleia Municipal de Torres Novas entre 2005 e 2007 e chefe de gabinete do então presidente da câmara, António Rodrigues. Desde a adolescência teve participação em corpos sociais de inúmeras colectividades do concelho, tendo sido presidente do Clube Desportivo de Torres Novas.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1776
    24-06-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1776
    24-06-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1776
    24-06-2026
    Capa Vale Tejo
    24-06-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região