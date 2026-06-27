Memória | 28-06-2026 00:03
Manuel Piranga
MEMÓRIA
Faleceu dia 28 de Junho de 2020, com 87 anos.
Foi presidente da Assembleia Municipal de Torres Novas entre 2005 e 2007 e chefe de gabinete do então presidente da câmara, António Rodrigues. Desde a adolescência teve participação em corpos sociais de inúmeras colectividades do concelho, tendo sido presidente do Clube Desportivo de Torres Novas.
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