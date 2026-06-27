Memória | 28-06-2026 00:03
Victor Manoel Pinto da Rocha
MEMÓRIA
Faleceu dia 28 de Junho de 2020
Foi professor no antigo Liceu Nacional de Santarém e na Escola Secundária Sá da Bandeira, tendo também dado aulas no ensino superior, no ISLA de Santarém, onde foi director pedagógico. Além da vida de docente Pinto da Rocha foi também autarca, tendo presidido à Junta de Freguesia do Vale de Santarém, onde residia. Homem de cultura, fundou e dirigiu a Associação Cultural dessa vila, criada em 2018 a partir do Grupo Vale de Santarém – Identidade e Memória, uma organização de pesquisa e divulgação da história e cultura do Vale de Santarém e das suas gentes.
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