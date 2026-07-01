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Memória | 02-07-2026 00:03

Costa Braz

Costa Braz
MEMÓRIA
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Faleceu a 2 de Julho de 2019, aos 85 anos

O coronel Costa Bráz fez parte do grupo que preparou o 25 de Abril de 1974 e, mais tarde, do conjunto de militares designado "Grupo dos 9", que contribuiu para a normalização da democracia em Portugal. Foi ministro da Administração Interna em quatro governos do período pós-revolução. Foi também provedor de Justiça, Alto-Comissário Contra a Corrupção e presidente da administração da Hidroeléctrica de Cahora Bassa em Moçambique.

Foi responsável pelo primeiro recenseamento eleitoral e pela organização das primeiras eleições livres, em 1976. Foi ainda o primeiro Provedor de Justiça do país, nomeado em Dezembro de 1975, e Alto Comissário Contra a Corrupção entre Dezembro de 1983 e Maio de 1993. Em 1997 foi nomeado presidente do Conselho Nacional para a Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência.

Manuel da Costa Braz nasceu em 4 de Novembro de 1934 no Pombalinho, freguesia do concelho de Santarém que em 2013, passou a integrar o município vizinho da Golegã e tinha orgulho nas suas raízes ribatejanas.

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