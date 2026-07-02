Memória | 03-07-2026 00:03
António Fortes “Totói”
MEMÓRIA
Faleceu a 3 de Julho de 2020 com 81 anos
António Fortes, mais conhecido por “Totói”, foi uma figura emblemática do União de Tomar. Como jogador de futebol sagrou-se campeão da III Divisão Nacional e jogou na I Divisão nos finais da década de 60 e inícios da década de 70. Dedicou grande parte da sua vida à modalidade, tendo sido um exemplo de paixão, dedicação. Após o seu falecimento a câmara municipal decidiu dar o seu nome ao estádio municipal.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1777
01-07-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1777
01-07-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1777
01-07-2026
Capa Vale Tejo
01-07-2026
Especiais de O MIRANTE
01-07-2026
Revista Turismo no Ribatejo
22-04-2026
Revista Saúde e Bem Estar
25-02-2026
Edição Retrospectiva 2025
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região