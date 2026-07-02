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Memória | 03-07-2026 00:03

António Fortes “Totói”

António Fortes “Totói”
MEMÓRIA
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Faleceu a 3 de Julho de 2020 com 81 anos

António Fortes, mais conhecido por “Totói”, foi uma figura emblemática do União de Tomar. Como jogador de futebol sagrou-se campeão da III Divisão Nacional e jogou na I Divisão nos finais da década de 60 e inícios da década de 70. Dedicou grande parte da sua vida à modalidade, tendo sido um exemplo de paixão, dedicação. Após o seu falecimento a câmara municipal decidiu dar o seu nome ao estádio municipal.

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