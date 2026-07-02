António Fortes “Totói”

António Fortes, mais conhecido por “Totói”, foi uma figura emblemática do União de Tomar. Como jogador de futebol sagrou-se campeão da III Divisão Nacional e jogou na I Divisão nos finais da década de 60 e inícios da década de 70. Dedicou grande parte da sua vida à modalidade, tendo sido um exemplo de paixão, dedicação. Após o seu falecimento a câmara municipal decidiu dar o seu nome ao estádio municipal.