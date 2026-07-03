Memória | 04-07-2026 00:03
José Alberto Roque
MEMÓRIA
Faleceu a 4 de Julho de 2024 com 78 anos
O empresário José Alberto Roque era filho de José Roque, fundador, da Roques Ldª em Santarém, em 1971, e neto de José Roque Dias, fundador, em 1937, da Camionagem Ribatejana. Pertencia à terceira geração da família do grupo Roques, que actualmente é constituído pela Roques Vale do Tejo (Roques VT,SA), que detém regionalmente a distribuição da marca Renault ao nível da venda e assistência, e pelas Roques CVES, Lda., empresa especializada na comercialização e assistência de viaturas pesadas e equipamentos.
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