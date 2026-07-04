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Memória | 05-07-2026 00:03

Mário Coelho

Mário Coelho
MEMÓRIA
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Faleceu a 5 de Julho de 2020, com 84 anos

Toureiro, natural de Vila Franca de Xira, cidade onde também morreu, participou em mais de mil corridas, em muitos países, ao longo de quarenta anos de actividade. Cruzou-se com grandes personalidades de outras artes, tendo privado com Hemingway, Orson Welles, Ava Gardner, Audrey Hepburn ou Picasso, que lhe desenhou o motivo de um traje de luzes.

Estreou-se na praça Palha Blanco, aos 14 anos e a 25 de Julho de 1967 tomou a alternativa como matador em Badajoz, confirmando-a em 1975 na Monumental do México e em 1980 em Las Ventas, Madrid. Em 1990 despediu-se das arenas, no Campo Pequeno, em Lisboa. Em Outubro de 2019, foi inaugurado um busto à sua memória no Largo Conde Ferreira, em Vila Franca de Xira. Foi também alvo de reconhecimento do Estado Português tendo recebido a Comenda da Ordem de Mérito em 2005.

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