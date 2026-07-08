Memória | 09-07-2026 00:03
Rui Luís
MEMÓRIA
Faleceu aos 68 anos em 09-07-2003
O actor Rui Luís faleceu no Hospital de Santarém. Residia em Azóia de Baixo há alguns anos. Nascido em Roma (Itália) a 28 Fevereiro 1935, Rui Luís da Conceição Silva estreou-se como rádio-actor em 1954, na então Emissora Nacional. Fez teatro, cinema e televisão. Um dos seus últimos trabalhos foi na série da RTP "As lições do Tonecas" em que fazia o papel de pai do endiabrado estudante.
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