Memória | 12-07-2026 00:03
Fernando Gomes dos Santos
MEMÓRIA
Faleceu em 12 Julho de 2007 com 71 anos
Natural de Vila Franca de Xira, onde sempre viveu, Fernando Gomes dos Santos trabalhava na área do comércio mas ficou conhecido pela sua ligação ao associativismo. Foi dinamizador e dirigente de inúmeras colectividades como, Tertúlia Zás e Vira, Clube de Campismo, Clube dos Amadores de Pesca, Clube Taurino Vilafranquense, Núcleo Sportinguista. Participou na organização de muitas edições da festa do Colete Encarnado.
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