Natural de Vila Franca de Xira, onde sempre viveu, Fernando Gomes dos Santos trabalhava na área do comércio mas ficou conhecido pela sua ligação ao associativismo. Foi dinamizador e dirigente de inúmeras colectividades como, Tertúlia Zás e Vira, Clube de Campismo, Clube dos Amadores de Pesca, Clube Taurino Vilafranquense, Núcleo Sportinguista. Participou na organização de muitas edições da festa do Colete Encarnado.