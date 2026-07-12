Memória | 13-07-2026 00:03
António Amaral
MEMÓRIA
Faleceu a 13 de Julho de 2022 com 65 anos
António Amaral foi presidente da Junta de freguesia de Azambuja de 1994 a 2013 e, posteriormente, vereador na câmara municipal em vários mandatos.
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