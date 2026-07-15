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Memória | 16-07-2026 00:03

Luis Grilo

Luis Grilo
MEMÓRIA
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Morreu a 16 de Julho de 2018 com 49 anos

Engenheiro informático e triatleta amador, Luís Grilo, que era proprietário e gerente da empresa Gsystem, em Alverca do Ribatejo, foi dado como desaparecido pela esposa, Rosa Grilo, a 16 de Julho de 2018. O seu cadáver foi encontrado um mês mais tarde, em Alcórrego, Portalegre, junto à estrada municipal 1070, a mais de 150 quilómetros da casa onde residia, em Cachoeiras, Vila Franca de Xira. Apresentava sinais de ter sido assassinado com extrema violência. A sua esposa, Rosa Grilo, foi condenada pelo crime.

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