Memória | 24-07-2026 00:03
António José Amaral
MEMÓRIA
Faleceu a 24 de Julho de 2023 com 67 anos
Foi um dos fundadores e director do Centro Cultural Regional de Santarém. Trabalhou como animador cultural entre 1980 e 2010 e foi curador de diversas exposições.
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