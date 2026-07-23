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Memória | 24-07-2026 00:03

António José Amaral

António José Amaral
MEMÓRIA
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Faleceu a 24 de Julho de 2023 com 67 anos

Foi um dos fundadores e director do Centro Cultural Regional de Santarém. Trabalhou como animador cultural entre 1980 e 2010 e foi curador de diversas exposições.

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