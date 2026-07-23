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Memória | 24-07-2026 00:03

Filipe Pina

Filipe Pina
MEMÓRIA
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Faleceu dia 25 de Julho de 2025 com 46 anos

Argumentista e produtor de videojogos natural de Santarém. Co-produziu o primeiro videojogo português para a PlayStation, comercializado na altura para mais de 60 países e em seis línguas diferentes. Filipe Duarte Pina, estreou-se na banda desenhada em 2003 com Filipe Andrade e o irmão Rafael Pina, com a BD digital “Fraggers”. O primeiro álbum de BD sairia em 2009, intitulado “BRK”, também com Filipe Andrade. Na BD, Filipe Duarte Pina fez igualmente as histórias curtas “Analepse” e “Saudade”, com Filipe Andrade, e a partir de 2021, assinou “Macho-Alfa”, em colaboração com o desenhador Osvaldo Medina. Trabalhou, sobretudo, no universo dos videojogos, em várias plataformas, como Nintendo, PlayStation e Xbox, e foi consultor e designer em jogos educativos e didácticos.

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