Memória | 27-07-2026 00:03
António Miguel
MEMÓRIA
Faleceu dia 27 de Julho de 2025 com 67 anos
Apaixonado pela comunicação, António Miguel Nunes da Silva, bancário de profissão, esteve ligado ao surgimento do jornal semanal Notícias do Entroncamento e fundou em Setembro de 2001 o site de notícias EOL (Entroncamentoonline). Sofria, há alguns anos, de uma doença incapacitante e tinha-se despedido dos leitores do jornal a 1 de Julho de 2024, explicando que, apesar da sua vontade, a doença não lhe permitia continuar a dirigir a publicação.
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