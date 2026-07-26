uma parceria com o Jornal Expresso
27/07/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Memória | 27-07-2026 00:03

António Miguel

António Miguel
MEMÓRIA
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Faleceu dia 27 de Julho de 2025 com 67 anos

Apaixonado pela comunicação, António Miguel Nunes da Silva, bancário de profissão, esteve ligado ao surgimento do jornal semanal Notícias do Entroncamento e fundou em Setembro de 2001 o site de notícias EOL (Entroncamentoonline). Sofria, há alguns anos, de uma doença incapacitante e tinha-se despedido dos leitores do jornal a 1 de Julho de 2024, explicando que, apesar da sua vontade, a doença não lhe permitia continuar a dirigir a publicação.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1780
    22-07-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1780
    22-07-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1780
    22-07-2026
    Capa Vale Tejo
    22-07-2026
    Especiais de O MIRANTE
    01-07-2026
    Revista Turismo no Ribatejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região