uma parceria com o Jornal Expresso
30/07/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Memória | 30-07-2026 00:03

Fernando Santos

Fernando Santos
MEMÓRIA
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Faleceu a 30 de Julho de 2022 com 71 anos

Foi, durante vários anos, presidente da União Desportiva da Chamusca e esteve sempre ligado ao movimento associativo da terra. Rosto de uma das farmácias da vila onde trabalhou foi também proprietário, durante vários anos, do “Poiso do Bezouro”, um restaurante que marcou uma época. Politicamente foi, durante alguns anos, presidente da comissão concelhia do Partido Socialista.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1781
    29-07-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1781
    29-07-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1781
    29-07-2026
    Capa Vale Tejo
    29-07-2026
    Especiais de O MIRANTE
    01-07-2026
    Revista Turismo no Ribatejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região