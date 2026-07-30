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Memória | 31-07-2026 00:03

Joaquim Veríssimo Serrão

Joaquim Veríssimo Serrão
MEMÓRIA
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Faleceu a 31 de Julho de 2020 com 95 anos

O historiador Joaquim Veríssimo Serrão desejava ser recordado como uma pessoa tolerante e aberta que amava profundamente Santarém, onde nasceu. Disse-o em 2007, a propósito do prémio Personalidade do Ano - Vida, que lhe foi atribuído por O MIRANTE e foi assim que sucedeu quando faleceu, a 31 de Julho de 2020, dias depois de ter feito 95 anos. Natural de Santarém, era Professor Catedrático Jubilado da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, foi presidente da Academia Portuguesa da História e reitor da Universidade de Lisboa e foi também o primeiro presidente da comissão instaladora do Instituto Politécnico de Santarém. Deixou uma vasta obra historiográfica, na qual avulta a sua História de Portugal, em 19 volumes, que terminou em 2011.

O Parlamento homenageou-o a título póstumo, no dia 25 de Setembro, considerando-o “um dos mais brilhantes historiadores portugueses”. No texto aprovado pelos deputados, afirma-se que, graças à sua obra milhões de portugueses passaram a conhecer melhor a sua própria História”.

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