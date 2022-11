Desmantelada rede que vendia droga a turistas estrangeiros em Peniche

Detidos também estavam ligados à prestação de serviços ilegais relacionados com a prática do surf em Ferrel e Atouguia da Baleia.

A GNR desmantelou uma rede que vendia droga a turistas estrangeiros em Peniche e apreendeu mais de mil doses de cocaína que, se fossem vendidas, renderiam mais de 41 mil euros, anunciou hoje a força policial.

Fonte da GNR disse à agência Lusa que foram detidos dois homens e uma mulher, dois portugueses e um cubano, que também estavam ligados à prestação de serviços ilegais relacionados com a prática do surf nas freguesias de Ferrel e Atouguia da Baleia.

Os três suspeitos, com idades entre os 25 e os 35 anos, são suspeitos dos crimes de tráfico de droga e posse de arma proibida e foram detidos no âmbito de uma investigação que decorria há cerca de um ano, após buscas domiciliárias, a veículos e a estabelecimentos.

Segundo a mesma fonte, os consumidores a quem vendiam os estupefacientes eram cidadãos locais e turistas estrangeiros que vinham passar férias e fazer surf neste concelho do distrito de Leiria.

A investigação “permitiu desmantelar uma célula responsável pelo abastecimento de cocaína e haxixe, na região”, lê-se numa nota da GNR.

No âmbito das buscas realizadas, foram apreendidas 1.044 doses de cocaína, que valeriam mais de 41 mil euros se fossem vendidas, estimou a mesma fonte policial.

Foram também apreendidas 591 doses de haxixe, duas balanças de precisão, 430 euros em dinheiro, uma catana e diversos sacos para embalamento da droga.

Na nota, a GNR indica ainda que os detidos, com antecedentes criminais por tráfico de estupefacientes, roubo, ameaças e ofensas à integridade física, vão ser presentes no Tribunal de Peniche, na quarta-feira, para aplicação das medidas de coação.

Nas buscas, participaram militares do Destacamento Territorial de Caldas da Rainha, do Destacamento de Intervenção de Leiria, do Grupo de Intervenção Cinotécnico e do Grupo de Intervenção de Operações Especiais da Unidade de Intervenção.