Jovem militar arrastada por onda continua desaparecida

Os oito jovens arrastados hoje por uma onda na Praia da Lagoa, um deles desaparecido, são todos militares do Exército em formação na Escola dos Serviço da Póvoa de Varzim, segundo a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Em comunicado, a AMN adianta que os sete militares, que saíram do mar pelo próprio pé, foram transportados para uma unidade hospitalar pelos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim e uma jovem com cerca de 20 anos encontra-se desaparecida no mar.

Os elementos do comando local da Polícia Marítima, da Capitania do Porto e da Estação Salva-vidas da Póvoa de Varzim estão a fazer buscas pela jovem.

A AMN refere que o alerta foi recebido pelas 04:00 através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa) a dar conta que uma pessoa se encontrava desaparecida na praia da Lagoa, tendo sido activados para o local os elementos da Polícia Marítima, militares da Capitania e da Estação Salva-vidas da Póvoa de Varzim.

Para o local deslocaram-se também os Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim e foi activada uma aeronave da Força Aérea Portuguesa para participar nas buscas.

A AMN adiantou que a jovem acompanhada pelos outros sete militares, em formação na Escola dos Serviços da Póvoa de Varzim, se encontrava junto à linha de água.

As operações de busca estão a ser coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante local da Polícia Marítima da Póvoa de Varzim e Vila do Conde, no distrito do Porto.

O responsável pela operação confirmou que os sete jovens foram transportados para o Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim, numa ambulância dos bombeiros locais, que lhes prestou os primeiros socorros, adiantando que as buscas vão prolongar-se.

Nestas primeiras horas da manhã o mar continua com forte ondulação, o que estará a dificultar as operações de localização da jovem desaparecida.