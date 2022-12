Morreram 41 pessoas por intoxicação alcoólica e 74 por 'overdose' de drogas

Quarenta e uma pessoas morreram no ano passado por intoxicação alcoólica, mais 32% do que no ano anterior, revela o Relatório Anual sobre a Situação do País em Matéria de Álcool 2021 hoje divulgado.

Apesar deste aumento, após as descidas nos dois anos anteriores, o número ainda se mantém abaixo do valor registado em 2019, refere o documento que está hoje a ser apresentando na Assembleia da Repíblica pelo director-geral do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD) João Goulão, e pelo subdirector, Manuel Cardoso.

Além destas 41 mortes, foram registados mais 973 óbitos positivos para o álcool e com informação da causa de morte, 34% foram atribuídos a morte natural, 32% a acidente, 12% a suicídio e 4% a intoxicação alcoólica.

Cerca de 32% destes óbitos foram positivos só para o álcool, e em 39% foram detectados só álcool e medicamentos, sobretudo benzodiazepinas. Das 148 vítimas mortais de acidentes de viação que estavam sob a influência do álcool, 82% eram condutores, 13% peões e 5% passageiros.

As mortes por ‘overdose’ de drogas aumentaram 45% no ano passado face a 2020, totalizando 74, o valor mais alto desde 2009. Além daquelas, foram registados outros 339 óbitos por outras causas e que apresentaram resultados toxicológicos positivos, um número que tem vindo a aumentar desde 2016, atingindo em 2021 o valor mais alto desde 2008.