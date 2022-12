Touradas tiveram mais de 375 mil espectadores nesta temporada

A época tauromáquica em Portugal contou este ano com mais de 375 mil espectadores nas praças de touros, um aumento de 105% face ao ano de 2021, revelou hoje a Federação Portuguesa de Tauromaquia (PróToiro).

“No primeiro ano pós-pandemia [covid-19], o número de touradas cresceu 58% em relação a 2021, passando de 121 para 191 touradas e o público aumentou 105%, subindo de 182.600 em 2021 para 375.200 espectadores em 2022”, indica a PróToiro em comunicado.

No que diz respeito à média de ocupação em corridas de touros, esta foi de 2.174 espectadores, uma subida de 35,7% face aos 1.602 espectadores por corrida em 2021.

“Em relação às tauromaquias populares (de rua) como as largadas de toiros, as capeias arraianas ou as touradas à corda, a temporada foi também de grande recuperação, sendo que anualmente se realizam cerca de dois mil eventos de tauromaquia popular espalhados pelo continente e ilhas dos Açores”, lê-se na nota.

Citado no comunicado, o presidente da PróToiro e da Associação Nacional de Grupos de Forcados, Diogo Durão, considera que este ano a tauromaquia mostrou uma “grande resiliência” e que o crescimento no número de espectáculo e de público “mostra bem o apego” dos portugueses à tauromaquia.

Na nota, a PróToiro lamenta que os consumidores de espectáculos tauromáquicos continuem a ser discriminados com o pagamento de uma “taxa ilegal de 23%” de IVA nos bilhetes, desde 2020, quando a taxa devida nos espectáculos culturais é de 6%.