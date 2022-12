partilhe no Facebook

Condutores com cartas de condução a caducar estão a ser avisados

O Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) começou hoje a alertar os condutores com carta de condução a caducar dentro de seis meses para revalidarem o título.

O alerta está a ser feito, por enquanto, para os condutores de viaturas ligeiras através de correio electrónico, correio tradicional ou mensagem para telemóvel, indicou o IMT em comunicado.

Anteriormente, em 30 de Novembro, o IMT iniciou o envio de alertas para os condutores com cartas de condução já caducadas.

Segundo o IMT, este serviço informativo "visa a melhoria contínua dos serviços prestados aos condutores e é um primeiro passo para o desenvolvimento de um sistema de renovação automatizada da carta de condução", envolvendo o IMT, o Instituto dos Registos e do Notariado e a Agência para a Modernização Administrativa.