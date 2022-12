Dois aviões da força aérea sobrevoam capitais de distrito no Sábado para desejar Bom Ano

Uma parelha de F-16M da Força Aérea vai sobrevoar as capitais de distrito ao longo da manhã de sábado, desejando aos portugueses “boas festas e uma excelente descolagem para 2023”.

Em comunicado divulgado à comunicação social, aquele ramo das Forças Armadas indica que as aeronaves vão sobrevoar todas as capitais de distrito de Portugal continental, começando em Coimbra e terminando em Leiria, “aproveitando um voo operacional para desejar a todos os Portugueses boas festas e uma excelente descolagem para 2023”.

“A Força Aérea utiliza desta forma um voo de treino de manutenção de capacidades dos seus militares para reforçar o compromisso de salvaguarda da integridade de todo o território nacional, pelo cumprimento de missões de vigilância, policiamento e defesa aérea”, é referido.

Os F-16M vão passar em Coimbra pelas 11:05, em Aveiro pelas 11:10, no Porto pelas 11:17, em Viana do Castelo pelas 11:22, em Braga pela 11:25, em Bragança às 11:40, em Vila Real dez minutos depois, em Viseu pelas 11:56, Guarda pelas 12:01, em Castelo Branco pelas 12:09, em Portalegre pelas 12:15, Évora dez minutos depois, em Beja às 12:30, Faro pelas 12:41, em Sines pelas 12:50 e em Setúbal 13:06.

Em Lisboa, a passagem está prevista pelas 13:15, seguindo para Santarém onde está previsto passarem às 13:21 e a viagem termina a sobrevoar Leiria pelas 13:28.

A Força Aérea ressalva, no entanto, que as horas indicadas “são uma previsão, podendo sofrer alterações dependentes de eventuais ajustes de rota” e que “a realização dos voos está naturalmente dependente das condições meteorológicas”.